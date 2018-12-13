Производитель: Microsoft Corporation
Редакция: 2012r2 Standard и Datacenter
Размер: Rus - 5,08 Gb; Eng - 5,02 Gb
Язык интерфейса: Английский, Русский
Разрядность Системы: x64
Минимальные системные требования:
ЦПУ: 1,4 GHz
ОЗУ: 512 Mb
Место на диске: 32 GB
MD5 (Rus) - FCC96F016C44935F8B1E3C8A4D261B78
MD5 (Eng) - 78BFF6565F178ED08AB534397FE44845
SHA-1 (Rus) - 4476C846589D693F60BAEA505F7AB95C1A878D6F
SHA-1 (Eng) - 865494E969704BE1C4496D8614314361D025775EСкачать бесплатно Windows Server 2012r2 ставшей уже классикой Вы можете с нашего сайта. Windows Server 2012r2 показала себя стабильной серверной системой, и ее используют на многих предприятиях уже больше 6 лет. Данынй дистрибутив является оригинальным, взят с официального сайта Microsoft.
Система отлично подойдет для стабильной работы офисной IT-инфраструктуры и очень важно для этого использовать лицензионное ПО, которое прослужит Вам долгие годы. Windows Server 2012r2 необходимо активировать лицензионным ключом, который Вы можете приобрести в нашем интернет-магазине по самой низкой цене! 12 мес гарантии, и 24/7 тех. поддержка. Подробнее на странице с товаром.
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А так же, если Вы приобрели наш товар и активировали ключ, оставьте пожалуйста комментарий, это помогает развитию магазина. Спасибо, что воспользовались нашими услугами!
Если Вы оставляете отзыв через личный кабинет, который у Вас появляется после покупки, то на сайте в отзывах он отображается от имени "Анонима". При написании отзыва непосредственно со страницы с товаром в поле ниже - пункты "Имя" и "Почта" обязательны, Ваш Email публично не публикуется, он нужен нам только для обратной связи.
Процент максимальной скидки, который Вы можете получить при покупке товаров в нашем магазине. Скидка считается по Вашему e-mail адресу, Вы можете совершать покупки разными кошельками, но использовать один электронный адрес почты, и тогда скидка будет всегда при Вас!
|Сумма покупок
|Размер скидки
|2500$
|15%
|1500$
|12%
|800$
|10%
|500$
|8%
|350$
|6%
|50$
|4%
|20$
|2%